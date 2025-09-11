兒玉遥、フランスでパスポート盗難被害　実は2回目、住民票と戸籍謄本は準備済み

元HKT48メンバーで俳優・YouTuberとして活動する兒玉遥さんが2025年9月11日、滞在先のフランス・ニースでパスポートの盗難に遭ったことを明かした。

「（バッグに）チャックついてたんだよ！ 斜めがけにしてたんだよ！」

兒玉さんは11日、「ニースでパスポート盗まれました。皆さま海外旅行に行く際はくれぐれも気をつけてください！！ 」とXで報告した。

パスポートの盗難後の対応として、「まず現地の警察署へ行って盗難届を出す、近くの日本大使館へ連絡、半年以内に作成された戸籍謄本と住民票の用意です！！」と説明している。

モデルの猪鼻ちひろさんとのフランス旅行中でのできごとだったといい、投稿では猪鼻さんが撮影した動画も公開した。

猪鼻さんは、不安げな表情でニースの街を歩く兒玉さんを映し、「はるちゃんのパスポートが、バッグからスられた模様です」とした。撮影されていることに気づいた兒玉さんは、「（バッグに）チャックついてたんだよ！ 斜めがけにしてたんだよ！」と必死にアピール。

猪鼻さんは「いやぁ、すごかった。笑っちゃいけないんだけど......何でだろう。私はエコバッグだったから、私の方が全然盗まれそうなはずなんだけど」とスリの腕前に困惑しつつ、「『警察行くわ』ってはるちゃんが、『着いてきて』って」と状況を説明した。