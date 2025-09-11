J-CAST ニュース

兒玉遥、フランスでパスポート盗難被害　実は2回目、住民票と戸籍謄本は準備済み

2025.09.11 13:20
エンタメ班
富士フイルムが開発した糖の吸収を抑えるサプリが５００円＋税で

   元HKT48メンバーで俳優・YouTuberとして活動する兒玉遥さんが2025年9月11日、滞在先のフランス・ニースでパスポートの盗難に遭ったことを明かした。

  • 旅行でパスポートを紛失すると大変だ（写真はイメージ）
    旅行でパスポートを紛失すると大変だ（写真はイメージ）
  • Xの動画で盗難被害を告白（兒玉遥さんのXから）
    Xの動画で盗難被害を告白（兒玉遥さんのXから）
  • 兒玉遥さん（2016年撮影）
    兒玉遥さん（2016年撮影）
  • 旅行でパスポートを紛失すると大変だ（写真はイメージ）
  • Xの動画で盗難被害を告白（兒玉遥さんのXから）
  • 兒玉遥さん（2016年撮影）

「（バッグに）チャックついてたんだよ！　斜めがけにしてたんだよ！」

   兒玉さんは11日、「ニースでパスポート盗まれました。皆さま海外旅行に行く際はくれぐれも気をつけてください！！ 」とXで報告した。

   パスポートの盗難後の対応として、「まず現地の警察署へ行って盗難届を出す、近くの日本大使館へ連絡、半年以内に作成された戸籍謄本と住民票の用意です！！」と説明している。

   モデルの猪鼻ちひろさんとのフランス旅行中でのできごとだったといい、投稿では猪鼻さんが撮影した動画も公開した。

   猪鼻さんは、不安げな表情でニースの街を歩く兒玉さんを映し、「はるちゃんのパスポートが、バッグからスられた模様です」とした。撮影されていることに気づいた兒玉さんは、「（バッグに）チャックついてたんだよ！　斜めがけにしてたんだよ！」と必死にアピール。

   猪鼻さんは「いやぁ、すごかった。笑っちゃいけないんだけど......何でだろう。私はエコバッグだったから、私の方が全然盗まれそうなはずなんだけど」とスリの腕前に困惑しつつ、「『警察行くわ』ってはるちゃんが、『着いてきて』って」と状況を説明した。

「今日はスられることも考慮して」書類を持参
続きを読む
1 2 3
全文表示
パスポート
兒玉遥
猪鼻ちひろ
姉妹サイト