ベビーカー転落事故、3つの疑問点を専門家が指摘　「そもそも機械式駐車場の使い方が間違っている」

大阪市内の機械式立体駐車場で、親子が閉じ込められ、回転した台からベビーカーが転落して乳児が大ケガをした事故は、アルバイトの60代男性係員が機械を作動させたと報じられている。

ネット上では、安全管理が十分だったのかと、次々に疑問の声も上がっている。機械式駐車場の関係者は、報道内容を知って、「そもそも機械式駐車場の使い方が間違っています」と取材に答え、いくつかの問題点を指摘した。

「中に人がいるときに作動ボタンを押した」などの報道が

事故は、阪急・大阪梅田駅から東へ約300メートル離れた繁華街の中で起きた。

報道によると、2025年9月9日正午過ぎ、機械式立体駐車場の1階からベビーカーが転落したと110番通報があり、事故が発覚した。母親（32）が軽自動車を運転して駐車場に入庫し、ベビーカーを下ろして、生後6か月の女児を乗せた。車には、母親の男児（3）も乗っていた。

すると、突然車庫のシャッターが閉まり、親子が閉じ込められたという。アルバイトの男性係員がこれに気づいて、シャッターを開けようとしたが、車を乗せた台のパレットが急に回転し、それに伴うすき間ができた。ベビーカーは、このすき間から、約30センチ下にある、人が入れない地下の床下部分に転落したという。

この事故で、女児は約10分後に救出され、救急搬送されたが、頭の骨を折り、腰を打つ重傷を負った。

調べに対し、男性係員は、「中に人がいるときに作動ボタンを押した」と説明したという。車を車庫に収納するボタンを誤って押した可能性もあるとみて、大阪府警がさらに調べている。

事故の原因については、まだはっきりしない部分が多いが、報道内容から何か問題がある可能性はないのだろうか。

機械式駐車場の関係者は11日、J-CASTニュースの取材に対し、そもそも駐車場の利用方法が間違っていたのではないかとして、いくつかの点を指摘した。