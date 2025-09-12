東北新幹線はトラブル多いのでは？　車両分離、クマと衝突、地震で脱線...利用者を巻き込む事態が頻発

8月24日、東北新幹線E5系「やまびこ」で緊急ブレーキが自動で作動するトラブルがあった。

このところ東北新幹線系統ではトラブルが多発している。7月には上野発盛岡行きの回送列車E8系の補助電源装置が故障、3月には上野～大宮間で「はやぶさ・こまち」が分離、2024年9月には仙台～古川間で「はやぶさ・こまち」が分離した。

さかのぼってみると2024年3月に郡山で「つばさ」がオーバーラン、2024年1月には大宮～上野間で架線が垂れ下がるということも起こった（ただし、直接被害を受けたのは北陸新幹線の車両）。

そのほかこまごましたことでも、東北新幹線はよく動かなくなっている。線路内にクマが入るなど、何かあったら列車が止まる状況が発生する。

2021年2月と2022年3月の福島県沖地震では、長期にわたる運転見合わせが発生。2022年3月の際には新幹線の脱線事故も起こった。

実はこれが、やっかいなのだ。

原因はばらばら、どう考えたらいい？

それぞれの事象には、それぞれの原因がある。地震が起こってその影響で高架橋が損傷したり、電化柱が倒れたりというのは、設備の老朽化ということが考えられる。E8系の故障には、電源装置の半導体に問題があるということがわかっている。しかもE8系の場合には、新型の車両である。

線路内のクマは、クマが入ってしまうような状況をつくってしまったのが問題だ、新幹線の線路には、何物も立ち入らせないように厳重に高い柵が囲んでいるようにしているのに、そこを突破したのだ。

ばらばらな原因のトラブル、どうしたら防げたのかを考える際には、技術の観点だけでは不可能だ。個々の技術はそれぞれ別個のものであり、天災が原因のトラブルもある。それらが複合的に要因となって一連の事態を引き起こしたと考えるのが妥当だろう。

そこで、東北方面の新幹線が置かれた現状を考えてみる。