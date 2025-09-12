もちまる日記、全国の保護猫団体に寄付を報告　「日本中の困ってる猫たちが幸せになれるように」

猫系YouTubeチャンネル「もちまる日記」が全国の保護猫団体におもちゃやフードの寄付を行ったことを明かした。

「全国の保護猫たちへ」

「もちまる日記」は猫のもちまるとはなまるの様子を、飼い主の「下僕」さんが発信しているYouTubeチャンネル。11日に「全国の保護猫たちへ」という動画を公開し、以前から企画していたという保護猫団体への物資支援を行ったことを報告した。

寄付したのは、「もちまる日記」がプロデュースしているペットブランドのおもちゃのほか、ペットフード、猫砂、ペットシーツなど。下僕さんが箱詰めしている様子が映されていた。

今回は約1400匹分の猫の物資の支援を行ったとのこと。また、保護団体に手書きでメッセージを書く様子も映されていた。

下僕さんは「日本中の困ってる猫たちが幸せになれるように1万匹を目標に団体さんと連携してこれからも継続的に支援していきたいと思っています」とテロップでつづっていた。

なお、動画によると、前述のプロデュースしているブランドの利益は保護猫への物資支援に使われるとのこと。「下僕やスタッフの人件費には一切使いません」とテロップで記されていた。

この動画のコメント欄には、幸せな猫ちゃんが増えますように」「下僕様がやっている事は誰もが出来る事ではないと思います」という声が集まっていた。