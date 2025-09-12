井上尚弥VSアフマダリエフ戦、海外では「ほとんど注目されていない」米メディア...ラスベガスで同日「スーパーファイト」開催

米ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」（ウェブ版）は2025年9月11日、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）の特集記事を組み、14日に名古屋で行われる防衛戦について、海外では「ほとんど注目されていない」と報じた。

「IBF世界ウエルター級タイトル戦にアイルランドの視線」

防衛戦の相手は、「史上最強の挑戦者」とされるWBA世界スーパーバンタム級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン、30）だ。

日本国内での注目度は高く、スポーツ紙の報道によると、試合のチケットは発売後、即完売したという。

ゴング前から盛り上がりを見せる井上対アフマダリエフ戦だが、「ボクシングシーン」は、防衛戦同日の14日に海外でビッグマッチが開催されることから、井上対アフマダリエフ戦は、海外では注目度が低いと指摘した。

同メディアは、14日に予定される複数の世界戦について、次のように報じた。

「パディ・ドノバン対ルイス・クロッカーのIBF世界ウエルター級タイトル戦にアイルランドの視線が注がれ、ボクシング界の注目がラスベガスに集まる中、名古屋IGアリーナで行われるパウンド・フォー・パウンド王者・井上尚弥とムロジョン・アフマダリエフによる世界タイトル戦は、ほとんど注目されていない」