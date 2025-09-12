【サッカー】日本は「主力と控えに格差」、韓国メディア指摘も「自国はより深刻」...米国遠征収穫あったが「日本より選手層薄い」

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2025年9月11日、サッカー日本代表の特集記事を組み、米国遠征における日本代表と自国代表のパフォーマンスを比較し、自国代表の選手層の薄さに危機感を募らせた。

「米国遠征で日本が苦戦することは予想されていた」

日本と韓国は同時期に米国に遠征し、26年ワールドカップ（W杯）北中米大会に向け、それぞれメキシコ代表、米国代表と国際親善試合を行った。

日本は初戦でメキシコと0－0で引き分け、第2戦で米国に0－2で敗れた。

一方の韓国は、初戦で米国に2－0で勝利し、第2戦のメキシコ戦を2－2で引き分けた。韓国は無得点の1敗1分けに終わった日本と対照的に、計4ゴールを挙げ1勝1分けと、大きな収穫を得た。

両国の米国遠征について、「スポーツ朝鮮」は、「『恥辱』日本の致命的な弱点、韓国はもしかするとより深刻な問題...絶対に負傷してはいけないソン・フンミン、キム・ミンジェ、イ・ガンイン、イ・ジェソン」とのタイトルで記事を公開した。

記事では「米国遠征2連戦で日本は主力と控えの格差を顕著に実感した」と書き出し、こう続けた。

「米国遠征で日本が苦戦することは予想されていた。9月のAマッチを前に負傷者が相次いだからだ。負傷者続出の状況に、森保一監督は、これまで頻繁に招集していなかった他の欧州組選手を招集し、実験的なメンバー構成を余儀なくされた。メキシコ戦では主力級の選手を起用し、アメリカ戦では見慣れない顔ぶれと戦術を試した。結果は惨敗。主力に近いメンバーで臨んだメキシコ戦は、内容こそまずまずだったが、米国戦では主導権すら握れなかった」