巨人・赤星優志「12球降板」、識者が指摘する「違和感」...「コーチは気が付かなかったのか？」「巨人は何をやっているのか」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年9月16日にユーチューブを更新し、初回12球で降板した巨人・赤星優志投手（26）へのチームの対応を疑問視した。

「もし登板する前から痛いのであれば、ちゃんと言わないといけない」

巨人は14日に敵地・横浜スタジアムでDeNAと対戦した。

先発の赤星は、DeNA先頭の蝦名達夫外野手（27）に2塁打を許し、2番・桑原将志外野手（32）に死球を与え、無死1、2塁のピンチを迎えた。そして、3番・筒香嘉智外野手（33）を四球で歩かせ、無死満塁となったところで降板した。

打者3人に対して12球を投げ、1アウトも取れなかった。

試合は、巨人2番手・平内龍太投手（27）が踏ん張り、初回は1失点で切り抜けた。

2回に打線が奮起し4点を奪って逆転に成功するも、4回にリリーフ陣がDeNA打線につかまり6失点。巨人は終盤に粘りを見せたが、あと一歩及ばず7－9で敗れた。

スポーツ紙の報道によると、赤星は右肩痛による降板で、杉内俊哉投手チーフコーチ（44）は試合後、「もし登板する前から痛いのであれば、ちゃんと言わないといけない」などと語ったという。

赤星は試合翌日の15日に出場選手登録を抹消された。