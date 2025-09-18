J-CAST ニュース

元キンプリ岩橋玄樹「本気で女装してみた」動画に大反響　「かわいすぎてしんどい」「完璧に女の子」

2025.09.18 11:00
エンタメ班
   元「King ＆ Prince」のメンバーで歌手の岩橋玄樹さん（28）が、2025年9月15日にYouTubeを更新。「本気で女装してみた」姿を公開した。

  • 岩橋玄樹さんのインスタグラム（＠genki_iwahashi_17）より
  • 岩橋玄樹さんのYouTubeより
  • 岩橋玄樹さんのYouTubeより
  • 岩橋玄樹さんのYouTubeより
  • 岩橋玄樹さんのYouTubeより
  • 岩橋玄樹さんのインスタグラム（＠genki_iwahashi_17）より
「確かにかわいいっすね」と自画自賛

   岩橋さんはYouTubeで、「昔から僕のファンは見たいっていう方がたくさんいた」という、女装企画を実施。自身がプロデュースするブランド「TwO hundRED」のポップアップに、ファンにバレないように潜入するという内容だった。

   岩橋さんは両腕にびっしりタトゥーが入っているということで、衣装は「さすがに半袖でいくと確実にバレる」として長袖にすることに。「清楚っぽくいきたい」といい、ブラウンのワンピースをチョイスした。

   プロの手でヘアメイクをしながら「確かにかわいいっすね」と自画自賛する一幕もありつつ、完成した姿を鏡で見て驚いたような表情に。「感動ですね」と目を丸くしていた。

   撮影ブースで記念撮影を行い、いよいよポップアップへ潜入――は、次回の動画にお預けとなった。

   コメント欄には「かわいすぎてしんどいです」「いわちはそのままでも可愛いのに女装すると本当の女子より可愛い 女子辞めたくなるくらい玄子ちゃんに脱帽」「可愛すぎてびっくり！ 完璧に女の子になってる」「可愛くて美しすぎて男の子って言わなきゃ絶対にわからないよー」などと書き込まれている。

