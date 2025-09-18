巨人・阿部監督「来季続投」決定、SNSでG党紛糾...「辞めさせる理由ない」「本当に続投でいいんか？」

プロ野球巨人・阿部慎之助監督（46）の来シーズン続投決定に対して、インターネット上でG党から賛否の声が上がっている。

「来年、もちろん阿部監督で立て直してもらうということですね」

スポーツ紙の報道によると、巨人の山口寿一オーナー（68）は2025年9月17日、都内で行われた12球団オーナー会議後、阿部監督の来シーズン続投を明言した。

山口オーナーは報道陣の取材に対して、「来年、もちろん阿部監督で立て直してもらうということですね」などと語ったという。

阿部監督2年目の今シーズンは、すでに阪神がリーグ優勝を決めている。巨人は、17日時点でリーグ3位につけ、2位DeNAとは1ゲーム差だ。

4位・広島とは6ゲーム差。リーグ3位以内が出場できるクライマックスシリーズ（CS）進出はほぼ確実で、CS本拠地開催を確保するために、DeNAと2位を争っている。

就任1年目の24年シーズンでリーグ優勝を果たした阿部監督。CSではDeNAに敗れ日本シリーズ進出を逃したものの、チームを指揮する指導力や采配などが評価された。今シーズンは、リーグ連覇こそ逃したが、Aクラス入りは確実な状況だ。

このような状況の中、インターネット上では「阿部監督続投」が大きな話題に。SNSでは賛否が分かれ、G党が紛糾している。