「ただの傷害事件」、BDオーディション「流血騒動」...過剰「大乱闘」にファンうんざり「方向性が間違っている」

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）のオーディションで起こった「流血大乱闘」に対して、インターネット上でファンから非難の声が上がっている。

オーディション前の乱闘で左目上をカット

同団体のCEOを務める格闘家・朝倉未来（33）が、2025年9月17日にユーチューブを更新し、「BreakingDown17」（27日・アリーナ立川立飛）のオーディションの模様を公開した。

最初の乱闘は、オーディション開始30分前の控室で起こった。

「悪童」レオの親友ドラゴンが、いきなり大阪喧嘩自慢のシェンロンを襲撃した。右のパンチがシェンロンの顔面を直撃し、シェンロンは左目上をカットして流血。

ドラゴンとシェンロンの仲間らが入り乱れ、怒号が飛び交った。緊急事態にスタッフが「セキュリティ呼んで」と大声で指示するも、乱闘は収まらず、控室は騒然となった。

ヒートアップするシェンロンは、セキュリティに羽交い絞めにされながら、「お前ら殺したるからな」と大声で叫んで挑発を続けた。

控室で流血騒ぎを起こした両者は、オーディション会場でも大暴れした。オーディション直前に「両軍」が会場で顔を合わせると、再び乱闘に発展した。

ドランゴンが「お前、なめんなよマジで」と挑発すると、シェンロンは「お前、裏で覚悟しとけよ。お前、戦争やからな。上等じゃ。楽しみに待っとけや。ここで終わると思うなよ」と応戦した。