巨人ドラフト1位は？球団OBが猛プッシュする「158キロ右腕」...「ジャイアンツにドンピシャ」

プロ野球巨人の元投手で野球解説者の高橋尚成氏（50）が、2025年9月17日にユーチューブを更新し、今秋に行われるドラフト会議の巨人1位指名を独自予想し、群馬・健大高崎高校の石垣元気投手（3年）を猛プッシュした。

「石垣は球も速いし、スピンがすごい効いている」

石垣は世代最強と評価されるプロ注目の右腕だ。最速158キロのストレートが大きな武器で、昨春のセンバツ大会では2年生ながら優勝に貢献した。

今夏の甲子園大会では、初戦で京都国際高校に敗れたが、WBSC U-18野球ワールドカップ（9月5日～14日）では日本代表として出場し、存在を示した。

石垣の進路に注目が集まる中、日本高野連は18日にプロ志望届提出者を更新し、石垣が公示された。

高橋氏は、石垣について「将来有望なピッチャー」とし、「球も速いし、スピンがすごい効いている。スピード以上にスピードを感じさせるストレートを投げる。変化球は、まだまだというところがあるが、あれだけクオリティの高いピッチャーなので、期待大」と高い評価を与えた。

そして、元プロの投手として、石垣の課題を次のように分析した。

「フォアボールが多いのが少し気になるが、あれだけ力のある球を投げていると、アバウトに投げていかなくてはならないというのがある。ある程度、ゾーン内にいけば抑えるだろう。ちょっとゾーンから外れてしまうと、フォアボールになるリスクが高い」