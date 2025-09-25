陸上ハードル・村竹ラシッド、憧れのレジェンドと感動対面　「今でも夢じゃないかと信じられない程です」

東京世界陸上の男子110メートル障害で5位入賞した村竹ラシッド選手（23）が2025年9月24日、自身のインスタグラムを更新。レジェンドジョッキーの武豊騎手（56）との2ショットを披露した。

「僕の陸上人生における原動力の一つです」

「先日、僕の憧れの人である武豊さんと邂逅しました...」

村竹選手はそう報告し、武騎手との2ショットを投稿。「まるでスーパーヒーローと出会った少年のような気分で、数日経った今でも夢じゃないかと信じられない程です...」とつづった。こんな思い出があった。

「忘れもしない2022年の日本ダービー初めて競馬場に足を運んだその地で目にしたのは、見事勝利を飾ったドウデュースと武豊さんの姿でした」「それ以来、僕はずっっっっっとドウデュースと武豊さんの虜です。人馬一体となってターフを駆け抜ける姿は、今なお僕の陸上人生における原動力の一つです」

武さんに会うと、「花束とサイン入りのパネル、更にはドウデュースのグッズまで頂いて、本当に、本当に感無量です...」とつづり、「これだけでなく書きたいことは山ほどあるのですが、本当に止まらなくなるのでここまでで...」ととどめた。

最後は「お忙しい中阪神から駆けつけていただきありがとうございました」と感謝し、「これからも、いつまでもその勇姿を追い続けたいです！本当に忘れられない瞬間です！」と感無量の様子だった。

インスタグラムに投稿された写真では、村竹選手はユニフォーム姿で、武さんはネイビーのシャツを着用。かたい握手を交わし、2人とも笑顔をみせている。

この投稿には、「眼福でした」「素敵なツーショット」「武豊さん&ラシッド選手の虜です」「カッコいい姿を見せていただき、本当にありがとうございました」「おめでとうございます！」といったコメントが寄せられた。