「ドサッと」吸殻、生ゴミも...焼き芋用容器「回収BOX」で被害　施設長は難病抱え苦闘1年半、ついに販売断念へ

新潟・出雲崎町にある昭和の博物館「出雲崎レトロミュージアム」の公式Xが2025年9月25日、焼き芋を透明な容器に入れて販売する「焼き芋自動販売機」で繰り返し使うための容器を回収する箱に、タバコの吸い殻や生ゴミなどを捨てられる問題が横行していると訴えた。

館長は取材に、回収箱とは別にゴミ箱があり、防犯カメラや警告文などで対策しているにもかかわらず、ゴミ捨ての影響で大量の空き容器が再利用できなくなったと明かしている。今後は自販機での販売終了を予定しているという。

焼き芋用の専用容器、回収箱にゴミ混入で「全滅」

出雲崎レトロミュージアムは昭和の展示品を実際に触って楽しめる施設をうたっている。「焼き芋自販機」は駐車場にあり、焼き芋が入った容器を「缶」と呼んでいる。併設された「焼き芋専用の空き缶を回収するBOX」が災難に見舞われたという。同館はXで、

「その中に車で吸って溜まったであろうタバコの吸い殻や生ごみ 飲みかけのジュースの空き缶 ビールの空き缶が大量に入っており 回収していた焼き芋の缶が カビなどで全滅いたしました。これは1本150円で当館が購入しており このような状態が警告文を出していても横行しております」

と伝えた。「マナーの悪さに対応するも タバコのポイ捨て、ごみを国道からの投棄 正直あきれてしまいます。焼き芋は缶が無ければ運営が出来ません」などと訴え、焼き芋自販機での販売終了を予告している。

出雲崎レトロミュージアムの館長は25日にJ-CASTニュースの取材に応じ、このような状況は1年半ほど続いているとして、警告する狙いで投稿に至ったと明かした。回収BOXには「灰皿の中身をドサッと捨てられる」ほか、例えば、食べ終わったコンビニ弁当を袋に包んだものも。下記のように説明している。

「防犯カメラの録画記録を見ると、わざわざ段ボールにビールの空き缶を詰め込んで持ってきたり、生ゴミ袋を持ってきたり、うちだけではなく近隣のお店でもそのようなことがあったようです」