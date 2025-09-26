J-CAST ニュース

車椅子インフルエンサー、着替え目的だった？多目的トイレ使用に困惑　「車いすだとココしか使えない」注意喚起

2025.09.26 13:00
社会班
建築予定地やご希望の地域の工務店へ一括無料資料請求

   車椅子ユーザーのインフルエンサーのあーりんさんが2025年9月23日にXを更新。多目的トイレを使用しようとしたところ、前の利用者が20分以上滞在し、着替えをしていた可能性が高いとして注意喚起を行った。

  • 車椅子インフルエンサーが呼びかけ（写真はイメージ）
    車椅子インフルエンサーが呼びかけ（写真はイメージ）
  • 車椅子インフルエンサーが呼びかけ（写真はイメージ）

「ここでおめかししたのかな？」

   あーりんさんはXで、腹痛があり近くの多目的トイレに向かったところ、使用中だったことを告白。しかし、「10分経過...開かない...小窓に人影が見える...位置と高さ的に介助者かな？」「15分経過...長めだな...もしかしたら着替えとかが必要なオストメイトの方とかなのか？！20分ちょい経過...ようやく扉が開いた！！」と長時間順番待ちをしたことを明かした。

   しかし、中から出てきたのは、「大きなバックを持った量産型？ロリ系？素敵なフリフリお洋服を身にまとって、メイクもヘアもバッチバチに決まった二足歩行の女の人」だったという。

   あーりんさんは「決めつけは良くない」「この人も分かりにくいけど外から見えない障害を抱えていて、訳あって多機能トイレを使ってたのかもしれない。いつも勘違いされて傷ついているかもしれない...」と推し量りながらも、「大きなバックはここでおめかししたのかな？？　バッチバチに決めて、どこかへお出かけかな？」とこぼす。

「みんなが笑いあって過ごせる社会になるといいなぁ」
続きを読む
1 2
全文表示
多目的トイレ
車椅子
姉妹サイト