佐々木朗希は「依然として驚異的な才能の持ち主」　米メディア大絶賛...「チームは試合を締めくくる救世主が必要」

大リーグのロサンゼルス・ドジャース専門メディア「ドジャースウェイ」（ウェブ版）が2025年9月26日（日本時間）、佐々木朗希投手（23）の特集記事を組み、佐々木のポストシーズンの展望を報じた。

ロバーツ監督「開幕直後の時とは別人」

佐々木は今シーズン、右肩の故障により5月10日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦を最後に戦線離脱した。

リハビリ、マイナーでの調整を経て、9月25日のダイヤモンドバックス戦で復帰した。

2点リードの7回に登場し、先頭打者を3塁ゴロに打ち取ると、続く2人の打者を連続三振。大リーグで初の救援となったが、1回無失点2三振と、しっかり結果を残した。

スポーツ紙の報道によると、デーブ・ロバーツ監督（53）は、佐々木の投球について「開幕直後の時とは別人。彼は健康な状態」と語ったという。

チームは現在、リリーフ陣が崩壊状態にあり、佐々木の復活はポストシーズンに向けて、大きな収穫となる。

今シーズン、佐々木の動向を追い続けてきた「ドジャースウェイ」は、「MLB関係者は、ドジャースに復帰した新人、佐々木朗希のプレーオフでの素晴らしい活躍を予測している」とのタイトルで佐々木の復帰を報じた。

記事では「ドジャースは試合を締めくくる終盤の救世主を必要としており、あるMLB関係者は極めて意外な人物がその役割を担えると見ている」とし、「MLBネットワークのトム・ヴェルドゥッチ（記者）は、佐々木朗希がポストシーズンの抑え投手になると予測している。その通りだ。佐々木朗希がロサンゼルスのプレーオフ進出をかけた戦いで、9回を含む重要な局面で登板する可能性がある」と報じた。