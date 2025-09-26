パンサー尾形の妻、顔出しNG→「ほぼ見え」覆面姿で騒然　「絶対美人」「可愛すぎる」視聴者メロメロ

お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘さんの妻・あいさんが、かねて「顔出しNG」としているところ、2025年9月24日に公開したYouTube動画にお面を被った状態で登場した。

部分的に顔が見え、視聴者の間で「可愛すぎる」などと反響を呼んでいる。

サングラスや覆面マスク...尾形さん「出てるよ顔ほぼ」

あいさんは、尾形さんが家族や芸人らとの動画を公開するYouTubeチャンネル「パンサー尾形の尾形軍団チャンネル」にたびたび出演している一方、これまで顔部分はイラストなどで隠されてきた。

今回は同チャンネルで「パンサー尾形の嫁の顔出し問題について、、、」という題の動画が公開され、動画編集が手間だとして「顔出しNGのあいちゃんにお面を被ってもらおう！」との企画が進行。あいさんは乗り気なようで、「トップガン」風のサングラスや目鼻口があらわになった覆面マスクなど複数点を試着していった。

尾形さんはそれぞれにツッコみつつ、「あいちゃんって可愛らしい子じゃん。顔がバッて出て『うわ可愛い』『いいな尾形』とか言われるの嬉しいけど、なんか嫉妬もあるわけよ。嫉妬あるの、愛してるから」とこぼす場面も。

また、目の周りを覆うマスカレードマスクのように華やかなお面を着けた際は「いいの？ほいで。出てるよ顔ほぼ」とも。あいさんは「結構好きだから」と楽しそうに笑っていた。終盤では娘がペンで装飾した白いお面が好評を博し、今後、あいさんはお面をつけると予告された。

動画のコメント欄には、「あいちゃん最高です！」「可愛すぎる」「絶対美人だから顔出して欲しい～」「顔ほぼ見えてたからもう被り物なしで大丈夫」といった声が寄せられている。