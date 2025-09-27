タレントだけでは食えない？　「裏バイト」の実態とは...夜職の確率が高いのは本当なのか

人気商売は当たれば収入が青天井だが、下積み時代は過酷だ。お笑い芸人なんかはまさにこの典型例で、定期ライブに出るよりアルバイトに行った方が稼げる。1カ月がオファーで埋まるくらい成長しないと、タレントは副業せざるを得ない。

また、セクシー女優や地下アイドルでそこそこ売れていても、金銭感覚が狂うと数十万、数百万の月収でも足りない。その結果、過密スケジュールの中で何らかのバイトを始め、隙間時間でも稼ぐようになるのだ。

爆発的に売れていないと、ほぼ確実に副業をする。週刊誌の表紙を飾るグラドルや、まぁまぁな会場のキャパを埋められるアーティストでさえ、専業だと収入が不安定だったりする。

どのくらいの月収を得るのか？

最近のSNSでは「○○が港区のラウンジで働いてた」などすぐに情報が暴露されることも。だからこそ、表に出る人間＝夜職バイトという認識がなされ、確かにそれは間違っていないだろう。

芸能は突然オファーが飛び込んでくるもので、「2日後のオーディション行ける？」などの打診がザラ。1か月分のシフトをきっちり提出する職場で働けばチャンスを逃すかもしれないため、融通の利く水商売を選びがちなのだ。

水商売といえど職種は多岐にわたり、風俗やJKリフレ、交際クラブへの登録とラウンジやキャバクラだけに留まらない。一攫千金を求めて海外出稼ぎに行く猛者もいる。

ルックスやスタイルへの自信によって、「勝算がある」というのも彼女たちが水商売を選ぶ理由の一つ。お金を稼げてシフトにも柔軟で、場合によっては肩書がプラスの方向へ作用するとなると、「使えるものは使っておく」ほかないだろう。

彼女たちがどのくらいの月収を得るのか？ 正直なところ、夜職専業と違って出勤数が安定せず、在籍する店のレベルも見事にバラバラだと平均値を出すのは難しい。しかし、すらりとした手足に小さな顔、綺麗めの美人系なら、飲み屋で時給2、3万円は出て、おまけに金銭的な援助をするスポンサーも見つかりやすい。

ただし、夜職の裏バイトをすると一般的な感覚へ戻すのが難しく、下手すると犯罪に巻き込まれる。目先のお金だけを追い、芸能人生を自らの手で終わらせてしまう人はあふれんばかりに存在する。