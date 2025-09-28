第5子育児中の辻希美、「マジで買ってよかった」リアルに愛用の神アイテム＆おすすめベビー用品が魅力的

タレントの辻希美さんが、2025年9月23日に公式YouTubeチャンネルを更新。8月8日に生まれた第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんの育児スペースやグッズを紹介した。

夢空ちゃんスペースをつくる

リビングの一角を育児スペースにしているという辻さん。夢空ちゃんのグッズはこのスペースにひとまとめにしたという。Amazonで購入したナチュラルな木目調の棚に、ジェラートピケやアカチャンホンポで買った服を置いているそうだ。

抱っこ紐は、夢空ちゃんの体の大きさに合わせてコニーを愛用。また、服のように着せるタイプのおくるみのスワドルも「神」というほど、役に立っているという。

「ミトンとか買ってたじゃん。でも、ミトンがあまりにも大きすぎて、すぐ抜けちゃうの。だからどうしようと思って、結構本当にね、このスワドルが、基本的に寝るときに着せるものだと思うんですけど、日中はひっかくのも防止したくて、私はこのスワドルを着せてしまっています」

辻さんは、スワドルの下半身の部分は空けて足は出しつつ、手の部分は留めて爪でひっかくことを防止できるよう、配慮して着せているのだという。さまざまなブランドを試したところ、「なんだかんだで、アカチャンホンポで買ったスワドルがしっくりきているかも」と話した。