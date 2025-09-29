J-CAST ニュース

ガストの100gステーキが写真詐欺？客がX投稿も...割れる見解　運営会社「苦情数件、マニュアル改善中」

2025.09.29 12:25
野口 博之
   大手ファミリーレストラン「ガスト」の店舗で、フェア商品の100グラムビーフステーキを注文したところ、広告の写真と違っていたとの指摘がX上の一部で出ている。

   広告では、ステーキのカット部分が6枚あったが、投稿の写真では、半分ぐらいに見えるケースもあった。なぜこんな違いが生じてしまったのだろうか。

  • フェアのステーキ商品（プレスリリースから）
  • 公式サイトのフェア広告
  • フェアのステーキ商品（プレスリリースから）
広告ではカット6枚だが、実際は半分に見えた？

   広告写真では、赤身の入ったステーキのカット部分6枚が、鉄板の上に所狭しと並んでいる。

   ところが、X上では、2025年9月22日ごろから、実際食べたステーキはもっと貧相に見えたとの報告がいくつか出た。カット部分は、3、4枚しかないようにも見えたり、真ん中に固まって皿がガランとしたりする様子の写真があった。

   こうした内容について、広告と比較し、写真詐欺ではないのかとの疑問も一部で上がった。客らの投稿は、広く親しまれるファミレスだけに、大きな反響を呼んで、様々な意見や体験談が寄せられている。

「今日のお昼に頼みましたけどなかなか少なかった」「食べに行って、なんじゃこりゃって思った」「写真盛らなきゃいいのに」

   一方で、店で提供されたのは、広告写真のような量だったとの投稿も多かった。

「自分も食べましたが、メニュー写真通りかなと」「100gなんでこんなものですねー。特に違和感はなかった」「素晴らしかったです」

   広告のフェアは、「あなたにガストミート！」のキャッチフレーズで、11日から11月19日までの日程で始まった。

   希少部位の赤身をステーキに使っているとうたい、数量限定だとして、100グラムを税別999円と、1000円を切る価格で提供している。広告では、「写真はイメージです。店舗によって提供する部位、肉の形状が異なります」「重量表示は調理前のものです」との注意書きも付けられた。

   フェアのステーキには、150グラムもあり、こちらは税別1399円になっている。広告の写真には、大きく「約100g」の表示がしてあったが、X上では、実際には150グラムの商品ではないのかとうがった見方も出ていた。

「火が入り過ぎたりして、小さくなる場合がある」
