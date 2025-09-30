「一杯ずつ」ではなく「一杯づつ」は「違和感」？　ローソンのポスターにX注目、表記の意図はどこに

「挽きたて淹れたてのコーヒーを、一杯づつお出しします。」

ローソンの店頭に掲示されたポスターの表記をめぐり、SNSで注目を集めている。「一杯ずつ」ではなく「一杯づつ」とされていることに、さまざまな声が寄せられている。この表記はあえて選んだものなのだろうか。ローソンに聞いた。

「一杯ずつ」「一杯づつ」どちらも誤りではない

発端は、あるXユーザーによる2025年9月29日の投稿だ。「一杯づつ」ではなく「一杯ずつ」が正しいのではないかとして、ローソンが展開するコーヒーなどのサービス「マチカフェ」を紹介するポスターの写真を投稿した。広告は横長で、右側にコーヒーのカップを持つ手の写真、左側に「挽きたて淹れたてのコーヒーを、一杯づつお出しします。」のコピーが入っている。

この投稿は30日までに7万超の「いいね」が付き、5700件リポスト（拡散）され、注目を集めている。

なお、文化庁のサイトに掲載されている「一般の社会生活における国語表記の目安・よりどころ」とされる内閣告示・内閣訓令によると、「ひとりずつ」「せかいじゅう」などの表記は「それぞれ『じ』『ず』を用いて書くことを本則」としたうえで、「『ぢ』『づ』を用いて書くこともできるものとする」とされている。

つまり、「一杯ずつ」の表記が基本ではあるが、「一杯づつ」の表記も誤りではない。

Xでは、「コレは相当な違和感」「『ずつ』の方が好き」「ずつの方がしっくりくるな～」など「一杯づつ」の表記に違和感があるとする声が寄せられた一方、「これって別にどっちでもいいんじゃなかったっけ？」「「この場合は『づつ』の方が美しく感じる」「『づつ』の方が好き」「『ずつ』のほうが気持ち悪いと思うのは世代格差？」といった声も寄せられた。