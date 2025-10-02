米政府機関閉鎖、日本にも影響続々　SNS更新滞り、米軍交流イベント中止に「残念」の声

米政府機関が予算の失効で一部閉鎖されたことを受け、日本国内にも影響が及んでいる。そのひとつとして、米海軍横須賀基地の公式Xが2025年10月2日、5日に予定されていたイベント「日米親善ヨコスカフレンドシップデー2025」の中止を報告した。

「アメリカ政府機関の封鎖に伴う諸規制により」

アメリカ連邦議会は1日現地時間の0時過ぎ、予算案が可決されなかったことを受け、一部機関を閉鎖した。

林芳正官房長官は2日の記者会見で、「他国の内政に関わることで、コメントすることは差し控える」とした上で、「米国政府とは様々なレベルで意思疎通を保っている」と説明していた。

米政府機関の閉鎖による影響は各方面に及んでおり、小泉進次郎農水相は2日に予定していたブルック・ロリンズ米農務長官の会談を取りやめたことを発表している。

こうした中、米海軍横須賀基地は2日、【残念なお知らせ】としてイベントの中止を発表した。

「10月5日の #ヨコスカフレンドシップデー2025 は、誠に残念ながら中止となりました」

イベントでは、基地の一般開放と艦艇一般公開、ステージイベント、アメリカン屋台などを予定されていた。

中止の理由については、「米国の政府閉鎖を受けやむおえず（原文ママ）この苦渋の決断に至りました」と説明。「楽しみにしてくださった皆様のご理解と変わらぬご支援に感謝します。また皆様と友好を祝える次の機会を楽しみにしています」としている。

海兵隊太平洋基地公式Xも同日、「大変申し訳ございません。アメリカ政府機関の封鎖に伴う諸規制により、今年の普天間フライトラインフェアがキャンセルとなりました」と報告した。