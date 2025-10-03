他党議員からも「めっちゃいい」　「チームみらい」、「政治とカネの問題を終わらせるための第一歩」新ツール公開

2025年7月の参院選で1議席を獲得した「チームみらい」が10月2日、政党の収支の流れを公開する「みらいまる見え政治資金」のリリースを発表した。

「党首も毎日これを見て、お金をやりくりしています」

チームみらいの党公式Xは「政治とカネの問題を終わらせるための第一歩 #みらいまる見え政治資金 を本日リリースしました」と報告。

「公約の一つ、100日プランでお約束した『政治資金の可視化』に向けた取り組みの一つとして、『みらい まる見え政治資金』を開発しました！ ぜひ、リンクから実際にツールを触ってみてください」と呼びかけた。

「みらいまる見え政治資金」のサイトでは、「どこからお金を得て、何に使っているか」として、9月30日時点でのチームみらいの政治資金の収支を公開している。

収支の内訳には「法律上の区分」と「詳細の区分」の2種類があり、「詳細」のタブでは「X広告費」や「ビラ・ポスター等印刷費」「Yahoo広告費」など、より細かい内容を確認できる。

「党首も毎日これを見て、お金をやりくりしています」という。

同サービスについては、「チームみらいによって政治資金の透明化を目的に開発されたオープンソースソフトウェアです。決済データは、クレジットカード、デビットカード、銀行口座を通じて収集され、現状不定期で更新されています」と説明した。