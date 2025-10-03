J-CAST ニュース

他党議員からも「めっちゃいい」　「チームみらい」、「政治とカネの問題を終わらせるための第一歩」新ツール公開

2025.10.03 17:10
政治班
   2025年7月の参院選で1議席を獲得した「チームみらい」が10月2日、政党の収支の流れを公開する「みらいまる見え政治資金」のリリースを発表した。

「党首も毎日これを見て、お金をやりくりしています」

   チームみらいの党公式Xは「政治とカネの問題を終わらせるための第一歩　#みらいまる見え政治資金　を本日リリースしました」と報告。

   「公約の一つ、100日プランでお約束した『政治資金の可視化』に向けた取り組みの一つとして、『みらい まる見え政治資金』を開発しました！　ぜひ、リンクから実際にツールを触ってみてください」と呼びかけた。

   「みらいまる見え政治資金」のサイトでは、「どこからお金を得て、何に使っているか」として、9月30日時点でのチームみらいの政治資金の収支を公開している。

   収支の内訳には「法律上の区分」と「詳細の区分」の2種類があり、「詳細」のタブでは「X広告費」や「ビラ・ポスター等印刷費」「Yahoo広告費」など、より細かい内容を確認できる。

   「党首も毎日これを見て、お金をやりくりしています」という。

   同サービスについては、「チームみらいによって政治資金の透明化を目的に開発されたオープンソースソフトウェアです。決済データは、クレジットカード、デビットカード、銀行口座を通じて収集され、現状不定期で更新されています」と説明した。

「やりたくない人が言い訳をする理由をことごとく潰してるのが良い」
