ドジャース日本人トリオに韓国メディア「羨望」、キム・ヘソンは代打でも出場できず...「韓国人ファンはただ羨ましいだけ」

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2025年10月2日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースの特集記事を組み、ワイルドカードシリーズでの日本人トリオの活躍をうらやんだ。

先発・山本は6回3分の2、4安打9奪三振2失点（自責0）

ワイルドカードシリーズ第2戦が2日、ドジャー・スタジアムで行われ、ドジャースはシンシナティ・レッズに8－4で勝利し、地区シリーズ進出を決めた。

同シリーズ第1戦を制したドジャースは、山本由伸投手（27）が先発マウンドに上がり、大谷翔平選手（31）は「1番・DH」でスタメン出場した。

山本は初回、失策がらみで2失点。2回以降は安定した投球を見せ、1点リードの6回には無死満塁のピンチを招くも、ショートゴロと2つの三振で切り抜けた。この日は、6回3分の2を投げ、4安打9奪三振2失点（自責0）だった。

第1戦で2本の本塁打を放った大谷は、4打数1安打1打点の活躍を見せた。1点リードの6回、1死1、3塁のチャンスでライト前にタイムリーを放ち、チームはこの回、計4点を奪う猛攻で試合を決定付けた。

同シリーズでリリーフに回っている佐々木朗希投手（23）は、9回のマウンドに登場し、160キロ超を連発。先頭スペンサー・スティア内野手（27）、続くギャビン・ラックス内野手（27）を空振り三振に仕留めると、最後の打者をショートライナーに打ち取って締めくくった。

日本人トリオが活躍する一方で、韓国出身のキム・ヘソン内野手（26）は、同シリーズ2試合ともスタメンから外れ、途中出場の機会もなかった。