玉城ティナ（27）、黒髪から「激変」ショット→国内外から称賛　「美しくて才能がある」「とても綺麗」

俳優・玉城ティナさん（27）が2025年10月2日、これまでの黒髪から一転した鮮やかなヘアカラーのオフショットをインスタグラムで披露した。コメント欄では、国内外から称賛の声が多く寄せられている。

「あなたのキャラクターがすごく好きです」

玉城さんが披露したのは、9月25日からNetflixで独占配信されているドラマ「今際の国のアリス」シーズン3のオフショットだ。このシーズンから、玉城さんはレイという役で出演している。

2日の投稿では4枚の写真を紹介した。玉城さんはこれまでの黒髪から一転し、青髪ショートボブにイメージチェンジ。壁一面にアニメキャラクターのポスターやイラストが複数枚貼られた部屋で、ベッドに座っている様子が写っている。

玉城さんは、この投稿で「Always blue for me, always blue for Rei too（私もレイも、いつもブルー）」とコメントしている。

この投稿に対し、国内外から称賛する声が寄せられた。「すごく可愛い」「あなたのキャラクターがすごく好きです」「演技が素晴らしかった」「レイは最強」「とても綺麗」「美しくて才能がある」などのコメントが次々に書き込まれている。