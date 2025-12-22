J-CAST ニュース

登録者100万人気YouTuber、彼氏ができて涙＆ハグで喜び　「男の子とクリスマス過ごすの人生で初めて」

2025.12.22 11:00
エンタメ班

   チャンネル登録者数100万人のYouTuber・尼崎のなつみかんさんが、2025年12月13日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【ご報告】お付き合いする事になりました」と題した動画で、彼氏ができたことを報告し話題を集めている。

「告白します。頑張ります！」

   インフルエンサーとして活動するなつみさんは、今年の目標を「彼氏がほしい」と掲げていた。動画では、片思いしている男性・すきぴさんと、東京タワーが見える高級店を訪れ、食事する様子を公開した。

   動画が中盤に差しかかったころ、すきぴさんは、なつみさんが席を立つと、カメラに向かって、「実は、今日なつみちゃんに告白しようと思ってここ呼んだんですけど、ちょっと緊張しまくってて、もうそろそろたぶん告白する感じかなって思ってて。めっちゃ緊張します」と告白することを宣言した。

「うまくいくかな、マジで。好きでいてくれたらいいんですけどね。付き合いたいなって思って告白します。頑張ります！」

   そして、いよいよ告白へ。食事の終わりに運ばれてきたデザートには、「なつみちゃん大好きです　付き合ってください」と書かれたプレートが添えられている。これを見て、「涙出そう」となつみさん。さらに、すきぴさんはバラの花束を持ちながら、告白の手紙を読んだ。

「なつみちゃんと出会ってもう何年になるかわかんないけど、会うたびにどんどんかわいくなっていくし、毎回いっぱい笑わせてくれるし、元気にしてくれたり、俺にパワーをくれてるなつみちゃんのことがどんどん好きになっていきました」
「もともとの友達関係から付き合うのは難しいかな～とか考えたけど、やっぱ諦められないし、めっちゃなつみちゃんのことが好きです。俺と付き合ってください」
「好きなん？」→「めっちゃ好き」とデレデレ
YouTuber
尼崎のなつみかん
