新婚のはじめしゃちょー、妻との出会いは？年齢は？オープンマリッジは？　質問に赤裸々回答

YouTuberのはじめしゃちょーさんが、2025年9月28日に公式YouTubeチャンネルを更新。「夫婦の質問コーナー」と題して、8月30日に結婚を発表してから初めて、夫婦について寄せられた質問に回答した。

デレデレのはじめしゃちょー、妻は「とにかくかわいい」「芯がある」

結婚発表の際、一般人の妻について「詮索をしないでください」と話していた、はじめさん。しかし、「妄想したり、どんな人なのかな？って考えたくなるような写真をたくさん出してしまったのは僕なのですが...」と前置きしつつ、妻に関する「デマの情報」が多いため、今回質問コーナーを設けたという。

はじめさんは、妻はすぐ近くにいるものの、カメラには映り込まず「声のみの出演」というかたちで、質問コーナーをスタート。「出会った当時と今の印象」という質問には、出会った当時は「とにかくかわいい」とのこと。今の印象はかわいいのはもちろんだが、「芯がある」と感じていると話した。

一方、妻が感じたはじめさんの印象はどうだったか。彼女によると、出会った当時の印象は「わぁ本物だぁ」と驚いたが、今では「意外とまともな32歳」なのだと、笑い声交じりで答えた。

さらに、妻の年齢に関する質問も寄せられた。はじめさんは「若いって言われるんですよ、写真（に映る妻）が」。写真では特に、ウエディングフォトのMiu Miuのピアスを指摘する声が多かったそう。このピアスは初めてはじめさんからプレゼントされたアクセサリーなのだという。

あらためて年齢について、はじめさんは「みなさん予想通りです。僕の奥さんは若いです」と回答。具体的な年齢は隠しつつ、「20代前半です。これは年の差婚ってことですか？」と妻に語りかけた。