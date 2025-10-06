へずまりゅう議員の妻が決意表明　「今日からゴミ拾い侍として活動いたします」

元迷惑系YouTuberで現奈良市議会議員のへずまりゅう氏の妻・しーちゃんが2025年10月5日、自身のXで【決意表明】した。

「夫婦共々日本を明るくして参ります」

「へずま嫁」としてSNSで発信活動をしているしーちゃんは5日、「【決意表明】今日からゴミ拾い侍として活動いたします」と宣言し、観光地でのゴミ拾い活動を開始したと報告した。

投稿には、観光客で賑わう街を背景に、ばさみを手に持ち、紫色の作務衣に「日火本」と書かれたはちまきを締め、大きなかごを背負った自身の写真を添えた。

「外国人観光客が多く、多国籍のゴミがたくさんありました。拾うのが大変でしたが一先ず今日は任務完了となります」としている。

「ゴミ拾い侍」との名称では、07年に結成された劇団「一世一代時代組」がゴミ拾いと路上パフォーマンスを融合させたストリートパフォーマンスを行い、SNSでたびたび話題を集めてきた。しーちゃんがこのグループに参加しているかどうかは明らかとなっていない。

しーちゃんの夫・へずま氏は、「皆様これからも夫婦共々日本を明るくして参りますので応援よろしくお願いします」とコメントを寄せ、しーちゃんはこれに「世の中のゴミを一緒に捨てていこう！」と応じている。