人気YouTuber、ドジャースの試合観戦で車やパスポートを盗まれる　「ほんまに注意したほうがいい」

人気YouTuberグループ「エスポワール・トライブ」のリーダー・けーすけさんが2025年10月6日に公開した動画で、仲間と一緒に行った米ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで大規模な盗難被害に遭ったと報告した。

8回表にカバンをスられたことに気付く

動画によると、けーすけさんらは、ロサンゼルス・ドジャースのホームゲームを3試合観戦するためにでかけた。

同行者は、同じ大手YouTuber事務所UUUMに所属するYouTuberグループ・ジャスティスターのメンバーらYouTuber仲間6人と、マネージャーのまさみさんを合わせた計7人。大所帯だったため大きなレンタカーを借りてドジャー・スタジアムまで移動し、1日目は1階バックネット裏の最後列に座り、観戦していたという。

事件は8回表に発覚した。皆が盛り上がっている最中、まさみさんが「ヤバいです。スられたかもしれません...」と、カバンの盗難に気付いたという。カバンにはまさみさんのパスポートと財布、AirPods、レンタカーの鍵、ジャスティスターのメンバー・らいおさんのパスポートが入っていた。ただちに警備員に知らせて捜索してもらったものの、カバンは見つからなかった。

そこでAirPodsの場所をスマホで探知したところ、スタジアムから15～20キロ離れた場所にあることが判明。球場スタッフに事情を説明してレンタカーを駐車場に1日だけ置かせてもらうことにして、タクシーで現場まで向かった。しかし、道路にAirPodsだけが捨てられており、そのほかの貴重品や犯人の姿はなかったという。