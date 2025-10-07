J-CAST ニュース

元NPB助っ人投手、韓国リーグ無双で大リーグ復帰か...Sジャイアンツが興味【韓国メディア報道】

2025.10.07 16:25
スポーツ班
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」が2025年10月6日、韓国プロ野球（KBO）リーグのハンファ・イーグルスに所属するコディ・ポンセ投手（31）の特集記事を組み、今オフ大リーグに復帰する可能性を示唆した。

  • ポンセ投手（本人インスタグラムより）
    ポンセ投手（本人インスタグラムより）
  • ポンセ投手（本人インスタグラムより）

今季29試合に登板して17勝1敗、防御率1.89

   ポンセは、大リーグのピッツバーグ・パイレーツから21年オフに日本ハムに移籍した。日本ハムでは先発として2年間プレーして7勝10敗。23年オフに自由契約となり、楽天に入団した。

   楽天では15試合に登板して3勝6敗、防御率6.72だった。24年オフに活躍の場を韓国に求め、KBOリーグのハンファ・イーグルスと契約した。

   日本で3年間プレーして通算10勝だった右腕は、今シーズンKBOリーグで大きく飛躍。29試合に登板して17勝1敗、防御率1.89を記録した。勝利数、防御率、奪三振（252個）は、いずれもリーグトップだった。

   KBOリーグで「大化け」したポンセ。「スポーツ朝鮮」は、「『韓国で手が付けられない活躍』ポンセ、ハンファを本当に去るのか、大リーグ年俸は200億ウォン（約21億円）から」などのタイトルで、今オフの動向を分析した。

   記事では「大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツが、ハンファ・イーグルスの『スーパーエース』コディ・ポンセに関心を示している」とし、ポンセの今後の可能性について、次のように言及した。

「シーズン終了後に熱いラブコールを受けるだろう」
続きを読む
1 2
全文表示
KBO
プロ野球
ポンセ
メジャーリーグ
大リーグ
日本ハム
楽天
姉妹サイト