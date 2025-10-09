登録者数286万人気YouTuber、「20kg痩せる」ためにやめた8つのこと　「元彼忘れるために何した？」それと一緒

チャンネル登録者数286万超の人気YouTuber、加藤ひなたさんが、2025年10月7日にYouTubeを更新。20キロダイエットに成功した秘けつを明かした。

「痩せやすい体って筋肉があってこそ」

加藤さんは、62キロから42キロと、20キロのダイエットに成功したことを公表している。

10月7日のYouTubeでは「【-20kg】痩せるスピード加速した辞めた8選」と題して、ダイエットにあたってやめたことを明かした。

1つ目が「食べないダイエットをやめる」。「ファスティングとか断食とか、筋肉から分解しちゃう。痩せやすい体って筋肉があってこそって私は思うんだ」と持論を語った。

また、体が栄養をためようとすることで「太りやすく痩せにくい体が手に入る」とした。

2つ目は「しっかり栄養をとってるのに出てくる食欲はただの癖」。加藤さんは「元彼理論」として、こう語った。

「元彼忘れるために何した？ 元彼との思い出しまうよね？ もしくは捨てるよね。元彼を忘れるために、友達との時間増やすよね。趣味の時間増やすよね。一緒です。その時間を増やしてみよう」

3つ目は「臓器が疲れることをやめた」。具体的には「寝る前の胃が重たくなるような食事をやめる」のが大事だとして、「朝にいっぱい食べよう」と呼びかけた。夕食は「寝る4時間前には済ませたい」とした。