ペットボトル飲み口カットの「厳戒態勢」？　ガンバ大阪のタイ参戦が話題に...球団が明かした顛末は

サッカーJ1・ガンバ大阪が、日本時間2025年10月2日にタイ・ラチャブリースタジアムで開催した「AFCチャンピオンズリーグ2」（ACL2）でラーチャブリーFCと対戦し、2-0で勝利した。

Xでは、現地会場にペットボトル飲料を持ち込む際、蓋を外すだけでなく容器上部を切り落として入場する必要があったとの体験談が拡散され、「タイの飲食物持ち込みルールは厳しいですね」などと驚かれている。一体何があったのか、ガンバ大阪に取材した。

「今回のスタジアム以外で適用されるとは限らない」

2日は試合後半にMF・安部柊斗選手、FW・食野亮太郎選手がシュートを決め、2点を勝ち取った。ガンバ大阪の公式Xは、会場に130人以上のサポーターらが集まったとして、「皆さんの声援が本当に心強く、勝利への後押しになりました！ありがとうございました」などと報告している。

一方、先のペットボトルの話を受けて、Xユーザーの間では「マジか。これはすごいな。厳戒態勢やん」「タイの飲食物持ち込みルールは厳しいですね」「Ｊリーグのスタジアムでは存在しないだろうなぁというマナーがラーチャブリーのスタジアムで...」「まあペットボトル爆弾は本当に危ないから...」「持ち込めるだけマシ」といった声が広がった。

ガンバ大阪の広報担当は9日、現場で立ち会った同クラブ運営担当から聞き取りを行ったとしながらJ-CASTニュースの取材に答えた。前提として、現地の規定や今回の対処方法は「今回のスタジアム以外で適用されるとは限らない」としている。

そのうえで、「切り落とす必要があったことは事実。現地規定上、ペットボトル・瓶缶の持ち込みがNG、コップであればOKであった」と説明した。つまり、ペットボトルの飲み口部分も含めて上部を切ることで、コップの形に対応したわけだ。

Jリーグの試合では原則「移し替え用コップ」があるものの、今回は入場ゲートにコップがなかったという。なお、ペットボトルを切ったのは現地にいた全員ではないとも補足した。