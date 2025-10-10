「高市新総裁になったから取り組んでいる訳では...」公明議員が反論　杉村太蔵による公明党の連立解消「見立て」に

元衆院議員のコメンテーター・杉村太蔵さんが2025年10月10日の情報番組「ミヤネ屋」（読売テレビ・日本テレビ系）で、自公連立解消の原因について政治とカネの問題とは別の「本音」があるのではないかとするコメントを話した。これに対し、公明党の石川博崇参院議員がXで反論した。

杉村氏「なんで石破政権の時に言わなかったんだって疑問が」

公明党の斉藤鉄夫代表は、自民党の高市早苗総裁と党首会談を終えた後の会見で、「政治とカネに関する基本姿勢につきまして、意見の相違がございました」として、自公連立政権を「いったん白紙」にすると伝えた。

具体的には、公明党と国民民主党が主張する「企業団体献金の受け手を党本部と都道府県連に絞る」という規制強化の実現を自民党に求めたが、自民党からの回答は「基本的にはこれから検討する」という「誠に不十分なもの」だったとした。

「ミヤネ屋」では、党首会談が行われるなか、自公連立解消の可能性について取り上げた。この中で杉村氏は、「もし公明党がおっしゃるように政治とカネの問題だって言うならば、じゃあなんで石破政権の時に言わなかったんだって疑問が残るわけですよ」「政治とカネの問題はずっと続いているわけですよ」と疑問を呈した。

続けて、「本音は僕ね、歴史認識とか、麻生さんに対する公明党から見たアレルギーもあるんじゃないかと。こっちの方が本音のところは大きいんじゃないかというのが僕の見立て」と推測した。