「半年で終わるのはもったいない」斎藤元彦知事は万博大好き　来場者と記念撮影...ピリピリ定例会見と全然違う姿

2025.10.12 16:30
社会班
   閉幕直前の大阪・関西万博に、兵庫県の斎藤元彦知事が来場した。2025年10月11日に行われた「ひょうごEXPOフィナーレ」に出席したのだ。

   斎藤知事は胸に公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズを着け、万博のレガシーについて「さまざまな取り組みは万博が終わった後が大事だと思う。兵庫県の魅力をより発信して、未来に子どもたちに持続可能な形でつなげていきたい」と述べた。

  • SNS投稿用とみられる写真を撮影する斎藤元彦知事（10月11日、大阪市此花区）
  • イベントに出席した斎藤元彦知事（11日、大阪市此花区）
  • 映像を見る斎藤元彦知事（11日、大阪市此花区）
  • 関西パビリオン（11日、大阪市此花区）
  • 万博に出店する県内事業者の話を聞く斎藤元彦知事（左）（11日、大阪市此花区）
  • 記者団の取材に応じる斎藤元彦知事（11日、大阪市此花区）
会期中7回ほど訪問、プライベートでも

   斎藤知事は登壇後、記者団の取材に応じ、万博に対する思いを語った。

   万博へは会期中に約7回訪れ、うち約3回はプライベートで友人らと訪れたという。万博について「国際的なイベントが関西でできたことは非常に良かった」と述べ、

「世界中のものが集まる、ある意味で『世界クラスの文化祭』だと思う。文化祭って結構盛り上がるんですよね。来られる方も出展者の方も楽しくやっておられる」

と表現。さらに、

「いろんなイベントがやっていて、体験してワクワクできる。リピーターも大変多いですし。半年で終わるのはもったいないと思う」

と話した。

   万博で印象深いものについて問われると、「兵庫県ゾーンが良かったと思いますけど」と笑いをとりながら、「パソナ館や未来の都市で見た川崎重工業の4本脚で動く乗り物は、未来のワクワクするような姿を見せていただいたのが印象的だった」と語った。

   プライベートで万博を訪れたときにはフランス館に2時間並んだといい「フランスの文化を体感できるすばらしいものがあった」と振り返った。

   「ひょうごEXPOフィナーレ」は、関西パビリオンの兵庫県ゾーンで開催。万博会場に出展する県内の事業者や県が推し進める県内の伝統工芸など体験できるプログラム「ひょうごフィールドパビリオン」に取り組む事業者が登壇し、それぞれの思いを述べた。3部構成で斎藤知事は2部まで出席し、来場者各約40人が話を聞いた。

SNSに自身の写真を投稿
大阪・関西万博
斎藤元彦
