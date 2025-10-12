J-CAST ニュース

キングオブコント2025決勝争った「口が悪すぎる居酒屋店主」、評価真っ二つ　「最高におもしろ」「ちょっとしんどかった」

2025.10.12 12:15
エンタメ班
   「コント日本一」を決めるお笑いコンテスト「キングオブコント2025」の決勝戦が2025年10月11日に行われた。

   SNSでは、準優勝となったお笑いトリオ・や団によるコントの内容が賛否を呼んでいる。

    毒舌すぎる居酒屋店主、どう思う？（写真はイメージ）
  • パフォーマンス後の「や団」の3人。ロングサイズ伊藤さんのX（＠183long）から
    パフォーマンス後の「や団」の3人。ロングサイズ伊藤さんのX（＠183long）から
  • パフォーマンス後の「や団」の3人。ロングサイズ伊藤さんのX（＠183long）から

「あの大将、『口は悪いけど愛がある』んだろうな」

   や団は、本間キッドさん、中嶋享さん、ロングサイズ伊藤さんからなるお笑いトリオだ。キングオブコントでは22年大会から4大会連続で決勝に進出している。

   ファーストステージでは、町中華を訪れた常連客と一見の客が、最後の餃子ひと皿をめぐる駆け引きをするというネタで勝ち上がった。

   賛否を呼んだのは、ファイナルステージで披露したネタの内容だった。

   ネタの舞台は居酒屋。ビールの追加を求める常連客に、店主は「ナカちゃんさ、今盛り付けてるんだからちょっと待ってよ。わかるだろ？　ほんとボケーっとした顔しやがってよ。よくカミさんに愛想尽かされてないよな。俺がナカちゃんと2人きりだったら1分ももたないよ」と毒舌で切り返した。

   やりとりを見た一見客は「あの大将、『口は悪いけど愛がある』んだろうな。そこがみんなから慕われてるって感じだな」。「メニューもオツだね！　この居酒屋、初めて来たけど当たりっぽいなぁ」と期待を膨らませていると、店主は客の元へ。

「なんか陰気くせえ顔しやがってよ、俺だったら絶対友達になりたくねえよ
や団
キングオブコント2025
