井上尚弥戦「熱望」WBAフェザー級王者、元世界2階級王者フィゲロアと「指名試合」指令...WBA公式発表

プロボクシングの世界王座承認団体WBA（世界ボクシング協会）は2025年10月13日、WBA世界フェザー級王者ニック・ボール（英国、28）に対して、同級1位で元世界2階級制覇王者ブランドン・フィゲロア（米国、28）と指名試合を行うよう指令を下した。

ボールは一時、井上の対戦候補に

WBA公式サイトによると、両陣営が11月12日までに交渉を成立させなければ、入札が行われるという。

ボールは、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）の1階級上の王者で、年末に井上と対戦する可能性があった。

井上は、一時的に階級をフェザー級に上げ、12月にサウジアラビアで王者ボールに挑戦する計画をしていた。ところが、26年5月に中谷潤人（M・T、27）との対戦を控えるため、スーパーバンタム級に留まる方針を打ち出した。

結局、12月27日にサウジアラビアでWBC世界スーパーバンタム級1位アラン・ピカソ（メキシコ、25）を相手に防衛戦を行う。

今回、ボールの指名挑戦者となったフィゲロアは、元WBA・WBC世界スーパーバンタム級、元WBC世界フェザー級王者だ。

WBA世界スーパーバンタム級王者時代の21年5月に、WBC同級王者ルイス・ネリ（メキシコ、30）との2団体王座統一戦を7回KOで制した。