LAPONE所属男女アイドルが活動休止発表　「弊社の規定に反する事案が発覚」にファン困惑

芸能事務所LAPONE ENTERTAINMENTおよびLAPONE GIRLSが2025年10月15日、グローバルボーイズグループ「JO1」の大平祥生さんと、11人組ガールズグループ「ME:I」のSHIZUKUさんの活動休止を発表した。

「ファンの皆さまの期待に反する重大な行為」

LAPONE ENTERTAINMENTは15日、「【お知らせ】 大平祥生に関するご報告」との文書を公開し大平さんの活動休止を伝えた。

「このたび、大平祥生につきまして、弊社の規定に反する事案が発覚いたしました」とした上で、「ファンの皆さまの期待に反する重大な行為と受け止めており、当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました。これを受けて、本日より当面の間、活動を休止することとします」という。

「弊社の管理体制及び対応に至らぬ点がありましたことを重ねてお詫び申し上げます」と謝罪し、今後の対応については「ファンの皆さまの期待に応えた行動規範を遵守するよう、改めて全アーティストに指導・教育を徹底してまいります」とした。

LAPONE GIRLSは同日、「SHIZUKUに関するご報告」との文書を公開。

「このたび、SHIZUKUにつきまして、弊社の規定に反する事案が発覚いたしました」として活動休止を報告した。このほかの文章は、大平さんのものと同一だった。