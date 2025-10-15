J-CAST ニュース

「館鳥」ぶんちゃん退官へ...愛知・弥富市資料館の名物　PR励んで８年、職員ねぎらい「末永く元気で」

2025.10.15 18:11
社会班
   金魚と文鳥に会える愛知・弥富市の資料館「弥富市歴史民俗資料館」が2025年10月8日、「文鳥館鳥」の肩書で人気の白文鳥「ぶんちゃん」について、8歳ごろをもって「退官式」を行うとXで発表した。

   ふれあい体験などの務めを終えるといい、ねぎらう声が多数寄せられている。ぶんちゃんの歩みを同館に取材した。

  • 「文鳥館鳥」を退くと発表された白文鳥・ぶんちゃん。「弥富市歴史民俗資料館」公式X（＠yatomi_rekimin）より
  • 「おみくじ」が始まった2018年当時のぶんちゃん。「弥富市歴史民俗資料館」公式X（＠yatomi_rekimin）より
  • 「課鳥」を務める桜文鳥・さくら。「弥富市歴史民俗資料館」公式X（＠yatomi_rekimin）より
  • 金魚と文鳥に会える「弥富市歴史民俗資料館」。公式X（＠yatomi_rekimin）より
  • 事前に要確認の「ふれあいのやくそく」。「弥富市歴史民俗資料館」公式X（＠yatomi_rekimin）より
  • ぶんちゃん退官のお知らせ。「弥富市歴史民俗資料館」公式X（＠yatomi_rekimin）より
「退官後は、『名誉館鳥』に就任する予定です」

   弥富市歴史民俗資料館は市役所図書館棟の1階にある入場無料の施設だ。市の公式サイトによると、弥富は高級金魚の産地として知られ、かつて繁殖の拠点だった「文鳥の聖地」とも呼ばれている。資料館ではこれらの歴史を紹介しており、水槽に約20種類の金魚が泳ぎ、ロビーにはぶんちゃんと桜文鳥の「さくら」がいる。

   今回、公式Xは「【大切なお知らせ】"文鳥館鳥"ぶんちゃんの今後について」とするメッセージ画像を投稿。5月に「部鳥」から「館鳥」に昇進したばかりのぶんちゃんについて、下記のように発表した。

「ぶんちゃんは、2018年から"文鳥職員"として弥富市や歴史民俗資料館のPR につとめてきましたが、高齢になり、これまでのような働き方が難しくなってきました。8歳になるころに、『ふれあい』や『おみくじ』の業務を引退する予定です」

   引退前には「ぶんちゃんの退官式（仮）」を開催する予定で、「これまでの感謝をこめて、"文鳥職員"らが例年よりもスペシャルなおもてなしを行います」。日時や内容は追って伝えるとしている。

   退官後は「名誉館鳥」に就任し、館内の鳥かごで暮らし続けるとしながら、「体調次第で隠居生活（非公開）となる可能性もありますので、お早目に会いに来ていただけると嬉しく思います」ともいう。

「あっという間に退官の時期」...職員は感謝と寂しさ
弥富市歴史民俗資料館
愛知
白文鳥
