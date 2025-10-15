「下がれよ、安月給」「殺すぞ！」撮り鉄が駅員に罵声　近鉄は後日警察に相談「今後は躊躇せず通報」

近鉄・奈良線などが乗り入れる大和西大寺駅（奈良市）のホームで、珍しいタイプの電車を撮ろうと集まった一部の若い鉄道ファンらが駅員に罵声を浴びせる様子が映った動画がXで投稿され、その行為に批判が出ている。

駅員は危険だと鉄道ファンらに呼びかけたが、「殺すぞ！」などと口答えして騒然となった。近畿日本鉄道は、こうした発言を確認して後日に警察に相談したと取材に説明し、「今後は躊躇せずに通報します」と明らかにした。

駅員は、「危ないねん」と若い男性らに注意したが...

「あんたが邪魔してくるからやろ！」。鉄道ファンの若い男性は、甲高い声を上げ、男性駅員を罵倒する。

駅員は、振り返って「邪魔してるんじゃない」と言い聞かせながら、男性の方へ歩いて来た。

「だからどう？ どういうわけ？ 分かってる！」

男性が反論すると、駅員は、「危ないねん」と強調した。

「撮ったら、帰るって」「お前は難聴かよ、ボケが」

これに対し、駅員は、「誰に言うとんねん」と男性を注意した。しかし、「うっせぇ、ボケ」などと、男性は態度を変えず、駅員は、あきらめたように戻った。

その後、鉄道ファン目当ての青と白のツートンカラーの電車がホームに着いたときのことだ。男性らから少し先に見える別の駅員が黄色い線の内側に入ると、男性らから、「駅員！ 下がって～」と大声が上がった。

「奥の駅員さん！」「下がれよ、安月給」などとヒートアップし、遂には、「殺すぞ！」との声も聞こえた。「誰かあいつに言いに行けよ」などと呼びかけがあり、若い男性2人が奥の駅員に向かって走り出す。「おっしゃ、おっしゃ」と声がかかり、またヒートアップして、「大阪の、殺すぞ」「しょせん大阪の奴隷やろーが！」と大声が聞こえた。

男性らは戻って来たが、奥の駅員は、黄色い線の内側を歩いて来る。「下がらん、下がらん」と悲鳴が上がり、電車がホームから手前に動き出すと、「あ～あ、あ～あ」とがっかりする声が漏れる。そして、「死ねや！」「なめてんのか」「ぶっ飛ばすぞ」などと捨て台詞を吐きながら、男性らは退散していた。