登録者数107万人気YouTuber、元彼女と結婚　大学「2留」で破局→復縁...「これ以上の子と会うことない」

チャンネル登録者数107万超の人気YouTuber「レジスタンス」が、2025年10月10日にYouTubeを更新。メンバーのつかきゅんさんが結婚したことを発表した。

「終わりにしたから見えた世界もあるやろうし」

つかきゅんさんは、大学を4回留年したことを明かしている。

25年4月にYouTubeで婚約を発表した際には、相手について「僕が2留した時に振られた方」と明かしていた。

そして10月10日の動画で、改めて結婚を報告。妻も声だけで出演した。

つかきゅんさんと妻は大学の同じ軽音サークルに入っていて、レジスタンスのメンバーの野口一真さん、水島さん、りょつさんとも友達だという。

つかきゅんさんは「もうすごい僕好きやったんで」、今の妻と大学4年生の時に交際した。「2留したら別れるから」と言われていたが、「6年生が確定して振られた」と明かした。

当時の心境を、つかきゅんさんは「僕はひたすら悲しかった」と語った。そして、妻もこう振り返った。

「私もすごい好きだったから辛かったけど、やっぱり男に二言はないと思って。ここで約束通り別の道を行かないと、切り替えができないというか、どこまでもズルズル行ってしまうと思ったから、そこは覚悟を決めて別れてしまった」

「一番に応援はしたかったけど、終わりにしたから見えた世界もあるやろうし、お互いに。って思います」