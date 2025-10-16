自民議員が首相指名で「造反」...SNS拡散の「怪文書」、「造反リスト」記載の10人超が否定「荒唐無稽」　党としては対応せず

立憲民主党の有田芳生衆院議員が2025年10月14日にXで、首相指名選挙に関する自民党の「造反議員」だとするリストなどを記載した情報を「怪文書」として拡散した。これに対し、リストに記載された10人以上の議員が内容を否定している。

なお、自民党は、党として何らかの対応をする予定はないとした。

26人の名前が「造反議員」として拡散

有田氏は、「これは流れている『怪文書』。 実際には具体的にさらに進んでいます」として、首相指名選挙に関する4つのシナリオを記載した文書を投稿した。

1つ目は、野党の投票先が分散し、自民党・高市早苗総裁が首相になるというもの。2つ目が、野党が国民民主党・玉木雄一郎代表に一本化し玉木氏が首相になるというもの。3つ目は、野党が公明党・斉藤鉄夫代表に一本化し斉藤氏が首相になるというもの。そして4つ目が、自民党議員26人が公明党の斉藤氏に投票し、斉藤氏が首相になるというものだ。この26人の名前も「造反議員」として記載されていた。

これに対し、リストに記載された自民党議員らが、16日までに相次いでXで「造反」を否定している。現時点でSNSで反論が確認できているのは、鬼木誠衆院議員、根本拓衆院議員、三谷英弘衆院議員、島田智明衆院議員、大串正樹衆院議員、岩田和親衆院議員、田中良生衆院議員、国光あやの衆院議員、牧島かれん衆院議員、深澤陽一衆院議員、寺田稔衆院議員、江藤拓衆院議員の12人だ。