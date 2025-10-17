J-CAST ニュース

格闘家・ジョリーが「口座がすっからかん」　共同経営者とのトラブル告白も妻の怒りの矛先は

2025.10.17 16:00
エンタメ班
   格闘技イベント「Breaking Down」（ブレイキングダウン）に参戦している格闘家のジョリーさんと、妻でマネジャーの清水ゆりさんが2025年10月16日、YouTubeでトラブルを告白した。

  • ジョリーさんと清水さんの2ショット（清水さんのインスタグラムより）
  • トラブルに関するやり取りが続いた（「ジョリーと清水」の動画から）
「役員報酬毎月30万円、俺1円ももらってない」

   神妙な面持ちで「これからゆりに何があったのかを全て話します」と切り出したジョリーさんは、「全てリアルなんでね、そこに嘘もないし、やらせもないし、演出とかも本当にない」とした。

   ジョリーさんは「会社の件でさ、ずっと話してなかったことがあったんやけど」とし、自身の名前を冠した会社「株式会社ジョリー」についてのトラブルを告白した。

   2人の役員と共同で運営するという話だったが、「役員報酬毎月30万円ずつ振り込まれるっていう話やったんやけど、俺1円ももらってない」という。

   ジョリーさんは「ちょっと数字見させてくださいよ、経営入らしてくださいよ、現場どうなってるんですか」と申し出るも、役員らからは「経営のこととか赤字補填とかも僕たちに任してください。全部俺たちがやるんで。だからジョリーくんはRIZINに行くことだけに集中してほしい。それがジョリーくんの役割じゃないですか」と取り合ってもらえなかったという。

「実は言うんやけど、もう口座がすっからかんなん」
