「潮時＝ものごとの終わり」と考える人が多いけれど　実は10代の多数派は「本来の意味」でとらえている

2025.10.18 16:00
リサーチ班
   最近の株価の動きから「そろそろ潮時ですよ」と取引を勧められた。これは、利益を確定する「売り時」なのか。それとも、さらなる上昇を見込んだ「買い時」なのか。その「潮時」の意味は時代によって違うという。

「ものごとの終わり」を選んだ人は46.7％で多数派

   「潮時」はもともと海の潮の満ち引きに由来する言葉だ。辞書では「あることをするのに、ちょうどいい時期」とされ、「好機」ともいいかえられる。たとえば「彼女に話しかける潮時をうかがう」は本来の意味での使い方だ。

   ところが、文化庁が2025年9月に発表した「令和6（2024）年度 国語に関する世論調査」によると、潮時の意味として、この「ちょうどいい時期」を選んだ人は41.9%にとどまる。反対に、本来の意味から外れた「ものごとの終わり」を選んだ人は46.7％で、こちらが多数派となっている。

   日本語は生きものだ。時代や社会の変化にともない、意味や使い方の姿を変えていく。「潮時」も、ふりかえれば2012年度の世論調査では、本来の「ちょうどいい時期」が60％を占める多数派だった。「ものごとの終わり」は36.1％と少数派だった。それから10年余で立場が逆転したことになる。

引退や別れのタイミングについて使われる
