奥深き「エロ漫画」の文化史...成人向け界隈で存在感　実写映像が絶対に勝てない2次元のパワーを

成人向け漫画は、根強い人気を誇る文化だ。

少しばかり「イロモノ」扱いを受けがちだが、現在メジャーな作家も、元々はオトナ向け出身であるケースも見られるほど、この世界は可能性にあふれている。

平成後期より紙媒体の衰退が目立ち、成人向け漫画雑誌も大幅に数は減ってしまった。しかし、デジタルに移行して復活を遂げたり、商業から同人誌に切り替えて再度盛り返すなど、形を変えて存在し続ける。

「過去があるから今が作られた」なんて言葉の通り、成人向け漫画の世界には歴史がいっぱい。当時の盛り上がりは現代へとつながっており、「エロ」はサブカルチャーを支える軸の一つなのだ。

過去と現在における成人向け漫画の傾向は

「成人向け」で描くことはただ1つ......と誤解をされがちだが、コメディ、SF、ミステリーテイストに演出するなど、性描写以外の部分にこだわりを発揮する作家も多い。

時代が進むにつれてカテゴリーが増加し、「男性の心を刺激するための描写や設定を含めた、ストーリー性の高い漫画」という興味深い作品が次々と登場する。いくら成人指定といえど、漫画は芸術。今も昔も読み物としてしっかりと作られているからこそ、読者の胸をときめかせるのだ。

成人向け漫画雑誌のブームは80年代以降に沸き起こり、ありとあらゆる作品が世に放たれた。

現在ほど趣味嗜好が細分化されていない時代だが、「学生」や「奥様」「少女」は以前よりメジャーで人気の高いジャンル。内容としては「サブカルチャー」を体現するかのようなクスリと笑えるマヌケなものなど、とにかくバラエティに富んでいた。

画風は古いが80年代～90年代より「アキバ系萌えイラスト」もすでに存在していたほか、某有名漫画家のような生っぽい美女を描く作家も多い。画風の好みは割れても、成人向けは女体の構図などかなりの画力が要されるため、昔からハイレベルな世界であったことは確かだ。

現代に関してはイラストが「今風」なことと、ジャンルの増殖や公開媒体が広がったことが何よりも大きい。全体的な傾向はほぼ一緒だが、漫画、映画など「作品」に触れる人が増えたせいか読者の目が肥えており、画力や構成力は昔以上に求められている。

とはいっても、根本はほとんど変わっていない。どれだけ読者の評価が厳しくなろうが、ジャンルが増えようが軸となる部分はブレることはない。過去の作家、そして編集部が作り上げてきた世界観は未だ健在なのかと思うと、「エロ」も本当にバカにしてはならない立派な文化と言えよう。