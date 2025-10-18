「おしゃべりクソ野郎」国民的番組NHK「紅白」3年連続司会に上り詰めた有吉弘行の存在意義

NHKが、今年の大みそかに放送する「第76回NHK紅白歌合戦」の司会者を発表した。3年連続3回目となる有吉弘行を筆頭に綾瀬はるか、今田美桜、そして鈴木奈穂子アナウンサーという布陣だ。日本の大みそかを彩る国民的番組の司会は、一握りのスターにしか務まらない重責である。

ヒッチハイクで一世を風靡、アダ名つけで再ブレイク

有吉といえば、1996年にバラエティ番組「進め！電波少年」（日本テレビ系）の企画「ユーラシア大陸横断ヒッチハイク」に挑戦し、猿岩石として一世を風靡した。だが2004年3月にコンビを解散すると、不遇の時代を過ごすことになる。

その彼が再び脚光を浴びたのは、2007年8月放送の「アメトーーク！」（テレビ朝日系）だった。品川庄司・品川祐のアダ名を聞かれた際、「おしゃべりクソ野郎」と一刀両断。この毒舌が視聴者の心を掴んだ。

以降、有吉は毒舌芸人としてゴールデン帯の司会者へと駆け上がっていった。そんな彼に2023年末、舞い込んだのが『紅白』の司会という芸能人生で最高の肩書きだった。そのオファーを彼は受けたのだ。

だが、『紅白』の司会に求められるのは「もてなす」「迎え入れる」というホストの顔である。出場歌手を温かく紹介し、視聴者を楽しい気分にさせる。年に一度、ふるさとに帰省して家族が集う、その特別な時間を演出する必要がある。