女子ゴルフの永嶋花音、全開笑顔！24歳の誕生日報告　仲良しゴルファーと美女密着2ショで「激カワ」

女子プロゴルファーの永嶋花音選手（24）が2025年10月13日、自身のインスタグラムを更新。24歳の誕生日を報告するとともに、韓国出身の女子プロゴルファー、リ・ハナ選手との2ショットも披露した。

「24歳のはなねんもよろぴく」

永嶋選手は「24歳になりました！！」と報告し、笑顔で花束を持つ姿やリ・ハナ選手との2ショットなど5枚の写真を投稿した。

また、「メッセージやお祝いありがとうございました」と感謝し、「いつも支えてくださる皆さんに感謝しながら、良い報告ができるよう頑張ります」、「24歳のはなねんもよろぴく」とコメントを添えていた。

続けて「当日は家族にも、ハナちゃんにもお祝いしてもらいました」と報告し、「いつもいつもありがとう」「愛が止まらないヨォ～」と嬉しさを表現していた。

インスタグラムに投稿された写真では、白いキャミソールとシアー感のあるトップスを着用。ブーケの花束を持ち、バースデープレートを前に笑顔をみせていた。4枚目では、リ・ハナ選手と顔を寄せ合い笑顔をのぞかせていた。

この投稿には、「おめでとうございます」「めっちゃ可愛い」「可愛いすぎ」「応援してます」「あーーかわい」といったコメントが寄せられていた。