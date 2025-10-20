田村淳「男子トイレの清掃員が女性なの結構イヤ」...X投稿きっかけで議論に

タレントの田村淳さんが2025年10月18日にXで、男子トイレに女性の清掃員がいることへの抵抗感を明かし、議論を巻き起こしている。

「トイレに異性がいるのが落ち着かない」

淳さんはXで、「僕だけかもしれないけれど...」と前置きした上で、「男子トイレの清掃員が女性なの結構イヤだ」と投稿した。

また、次のポストでは、「トイレをお掃除してもらってることには、当然ながら感謝しています...ですがトイレに異性がいるのが落ち着かないからイヤなんです」と明かしていた。

このポストにXからは、「声を上げていただいて有難うございます。嫌だけど我慢してる男性も沢山いると思います」「おばちゃんだから平気って訳でも無いですからね」といった共感の声のほか、「その人たちも喜んで男子トイレに入ってるいるわけではない」「清掃員の女性の方が我慢してるとおもうよ」「気持ちはわかるけどトイレの清掃員を男性女性と分けたらめちゃくちゃ非効率なんだよ」という指摘も集まっていた。

淳さんは寄せられた賛同の声に対して、「嫌なものを嫌だと言いたいよね？」、「僕はイヤなんだよねぇ...理解してもらえないだろうけれど...」と返信。

また、19日には「賛否あるのは健全だと思うけれど直接は言えないような口調でSNSだけ言葉が荒ぶる人...結構イヤだ」と批判が厳しい声で届くことにも意見した。