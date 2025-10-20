J-CAST ニュース

DeNA新監督・相川亮二＆退任の三浦大輔、横浜スタジアムで2ショット「相川新監督！ヨ・ロ・シ・ク！！」

2025.10.20 16:24
スポーツ班
   プロ野球DeNAを2025年シーズン限りで退任する三浦大輔監督（51）が2025年10月18日、自身のインスタグラムを更新。「たくさんの応援ありがとうございました！」と感謝をつづった。

  • 三浦大輔氏（写真：つのだよしお／アフロ）
  • 三浦大輔氏のインスタグラム（＠d.miura_official）より
  • 三浦大輔氏のインスタグラム（＠d.miura_official）より
  • 三浦大輔氏のインスタグラム（＠d.miura_official）より
  • 三浦大輔氏のインスタグラム（＠d.miura_official）より
「たくさんの応援ありがとうございました！」

   プロ野球セ・リーグのクライマックスシリーズ・ファイナルステージは、レギュラーシーズン首位・阪神対2位のDeNAのカードとなり、阪神甲子園球場で開催された。DeNAは3連敗で対戦成績0勝4敗（阪神がアドバンテージ1勝）で敗退した。

   三浦氏はインスタグラムで「たくさんの応援ありがとうございました！」と切り出し、横浜へ移動する新幹線の車内でのアップショットを投稿。「感謝です！」「横浜へ帰ります！ヨ・ロ・シ・ク！！」とコメントを添えていた。

   インスタグラムに投稿された写真では、メガネをかけた白いTシャツ姿。窓際の座席に座り、自撮りらしきショットを披露した。

   三浦氏は今季限りで監督を退任し、相川亮二新監督（49）の就任が決まった。

   三浦氏が10月20日に更新したインスタグラムでは、横浜スタジアムをバックに、ワイシャツ姿の三浦氏と、やや緊張した表情の相川亮二新監督のツーショットが公開された。「相川新監督！　ヨ・ロ・シ・ク！！」とコメントが添えられている。

DeNA
三浦大輔
相川亮二
