元迷惑系・へずまりゅう議員、出産に備え「子供が大きくなる前にSNSを引退しようと約束」

2025.10.20 15:45
社会班
   元迷惑系YouTuberで奈良市議会議員のへずまりゅう氏が2025年10月19日、XでSNSからの引退を予告した。

  • 夫妻の近影。Xでは「重大発表」が行われた（へずまりゅう議員のX（＠hezuruy）から）
  • へずまりゅう氏夫妻の「重大発表」。「子供が大きくなる前にSNSを引退」するとうたっている
「自分のせいで迷惑系二世だとか虐めに遭うのではないか？」

   へずま氏は【重大発表】とし、「結婚生活三年目にして妻と子供を作る決意をしました」と報告した。

   自身が過去に「迷惑系」として活動していたことを受け、「この問題はすごくシビアで子供が産まれた時に自分のせいで迷惑系二世だとか虐めに遭うのではないか？　そのことが頭にあったのでずっと子作りをしてきませんでした」と明かし、「今回二人で子供が大きくなる前にSNSを引退しようと約束をしました」という。

   サブアカウントでも、「この数年間ずっと話し合ってきました。産まれたら報告はしますが名前などは伏せさせていただきます」と報告している。

   自身の今後については「政治家として生涯やっていくのか起業家としてやっていくのか？　選んでいただくのは皆様なので先のことがどうなるか分かりませんが自分はいつの時代も誰よりも行動で示します」とつづった。

   「早くて来年には産まれると思いますが皆様引き続き二人を応援して下さい」と呼びかけた。

   続く投稿では、子どもを持つ決意を報告した理由について、「自分達夫婦は外に出かければ毎日たくさんの方々から話し掛けていただきます。全国どこにいてもバレます。発表することではないと思いましたが黙ってバレた時の方が怖いので投稿しました」としている。

「SNS引退報告何回目？」
しーちゃん
へずまりゅう
