前田健太は巨人入りするのか、識者が「濃厚」と指摘する理由...「DeNAも興味を持っているようだが巨人」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏が、2025年10月18日にユーチューブを更新し、来シーズン日本球界復帰の意向を示している元大リーガー前田健太投手（37）について、「なんの心配もなく巨人に入った方がいい」との見解を示した。

巨人入りの可能性は「80％くらいある」

前田は15年オフにポスティングシステムを利用して大リーグのロサンゼルス・ドジャースに移籍。大リーグでは、ミネソタ・ツインズ、デトロイト・タイガースなどでプレーし、今シーズンは8月からニューヨーク・ヤンキース傘下3Aでプレーした。

スポーツ紙の報道によると、前田は来シーズン、日本球界復帰の意向を示しており、巨人が獲得調査を行う方針だという。

巨人は今シーズン、リーグ2連覇を狙ったが、先発投手に不安を抱え、リーグ3位に終わった。来シーズンの課題のひとつが、先発投手の戦力補強で、前田は即戦力として補強ポイントに合致する。

高木氏は前田の巨人入りの可能性について「80％くらいあると思う」とし、「ある程度、お金の競争になってくる。環境もそうだけど。マエケンはもうお金には困らないと思うけど、ジャイアンツが濃厚かなと思う。DeMAもマエケンに興味を持って動いているみたいだけど、巨人かなと」との見解を示した。

そして、巨人入りを「濃厚」として理由に言及した。