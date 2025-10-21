ソフトバンク、薄氷の日本シリーズ進出　勝利の女神はHKT48「ガチ勢」メンバー？スタメン「予言」に鷹党びっくり

2025年10月20日開催のプロ野球・クライマックスシリーズのパ・リーグファイナルステージ第6戦で、ソフトバンクホークスが日本ハムファイターズを2対1で破り、2年連続となる日本シリーズ進出を決めた。

SNSでは、アイドルグループ・HKT48の市村愛里さんによる「スタメン」予想が大きな注目を集めている。

「ファースト栗原選手、ショート川瀬選手、サード野村選手とかはだめでしょうか......」

6試合制のファイナルステージでは、ソフトバンクが先に2勝を挙げながらも、日本ハムに3連勝を許して「逆王手」に。日本シリーズの進出を賭けた試合は最終戦となる第6戦までもつれ込んだ。

20日に行われた第6戦では、中4日で先発登板したモイネロ投手が粘り強い投球を見せ、2-1でソフトバンクが勝利した。

崖っぷちからの日本シリーズ進出を決めたソフトバンクの「勝利の女神」としてにわかに注目を集めているのが、HKT48の市村さんだ。

神奈川県出身ながらホークスファンを公言している市村さん。25年4月に朝日新聞に掲載されたインタビューでは、野球一家で育ち、18年にHKT48に加入して福岡に住むようになって以来、地元に愛される球団であることを肌で感じ、自然とファンになったと語っていた。8月20日のソフトバンク対西武ライオンズ戦では、セレモニアルピッチに登板しノーバウンド投球を披露している。

SNSで注目を集めたのは、ソフトバンクが3連敗を喫し後がなくなった10月19日の、市村さんのスタメン予想ポストだった。

